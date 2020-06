Gyeonggi vollstreckt Verordnung für Verbot von anti-nordkoreanischen Flugblattaktionen

Photo : YONHAP News

Die Provinz Gyeonggi hat nach dem Verbot anti-nordkoreanischer Flugblattaktionen im Grenzgebiet die entsprechende Verordnung zum ersten Mal vollstreckt.Der Vizegouverneur für Frieden Lee Jae-gang und über 30 Polizisten besuchten am Mittwoch das Privathaus von Lee Min-bok, Leiter einer Gruppe für Flugblattaktionen, in Pocheon. Sie übermittelten eine schriftliche Mitteilung über die Verordnung und brachten an für solche Aktionen verwendeten Gasgeräten entsprechende Informationen an.Der Vizegouverneur sagte, die Provinzverwaltung wolle die Flugblattaktionen mit aller öffentlichen Gewalt blockieren. Bald wolle man sieben Gasbehälter in Lees Besitz beschlagnahmen.Die Provinzverwaltung hatte am Mittwochvormittag die Verordnung erlassen, fünf Städte und Landkreise im Grenzgebiet zu Nordkorea, darunter Yeoncheon und Paju, zu Gefahrenzonen zu bestimmen und dort Flugblattaktionen zu verbieten. Die Aktivisten hinter den Flugblattaktionen dürfen demnach diese Orte nicht betreten.