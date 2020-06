UN gewähren Sanktionsausnahme für Lieferung gynäkologischer Geräte an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben ihrem Bevölkerungsfonds (UNFPA) eine Sanktionsausnahme gewährt, um medizinische Geräte für die Unterstützung der Schwangerschaft und Geburt von Frauen in Nordkorea zu liefern.Laut einem Medienbericht des US-Senders Radio Free Asia erteilte das dem UN-Sicherheitsrat unterstellte Komitee für Nordkorea-Sanktionen am 10. Juni eine Sanktionsausnahme für Geräte für die medizinische Notfallversorgung und Kits für Frauen in Nordkorea.Dazu zählen unter anderem Ultraschallgeräte, Scanner, OP-Tische, Dampfreiniger und Arzneimittel wie Antibiotika.Ein UNFPA-Vertreter sagte, dass Nordkorea wegen der Sanktionen Schwierigkeiten habe, medizinische Geräte aus Metall zu besorgen. Es mangele an medizinischen Geräten für die Geburtshilfe.Das Sanktionskomitee teilte mit, dass diese Hilfsgüter innerhalb von sechs Monaten an Nordkorea ausgeliefert sein sollen. Denn mit den Sanktionen werde nicht beabsichtigt, den Einwohnern in Nordkorea zu schaden, betonte der Ausschuss.