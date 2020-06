Nordkorea veröffentlicht Video von Sprengung innerkoreanischen Verbindungsbüros

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein Video von der am Dienstag durchgeführten Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong veröffentlicht.Das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV strahlte das Video am Mittwoch unmittelbar nach dem Beginn der regulären Sendezeit um 15 Uhr aus.In dem 33 Sekunden langen Video wird gezeigt, wie Trümmer mit einem Knall und in einer dichten Rauchwolke umherfliegen und wie das vierstöckige Gebäude sofort einstürzt.KCTV nannte zugleich den Grund für die Zerstörung des Verbindungsbüros. Das Verbindungsbüro, das als Ergebnis der innerkoreanischen Panmunjom-Erklärung bewertet worden sei, sei wegen unfähigen Beamten Südkoreas zu einem nutzlosen Haus geworden, hieß es.Das Staatsfernsehen gab Südkorea die Schuld dafür. Nordkorea habe eine Strafmaßnahme getroffen. Das Land werde die Intensität der nächsten Aktion und den Termin für deren Durchführung festlegen, indem es die Haltung der südkoreanischen Regierung beobachte, hieß es weiter.