Südkorea meldet 59 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals seit sechs Tagen wieder mehr als 50 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Mittwoch 59 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Fälle im Land sei auf 12.257 angestiegen.Damit übertraf die tägliche Fallzahl des Coronavirus zum fünften Mal in diesem Monat die 50er-Schwelle.Bei 51 neuen Fällen handelt es sich um lokale Übertragungen, bei acht weiteren um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.Nachdem die Hauptstadtregion von Clusterinfektionen betroffen war, wurden nun auch in Daejeon mehrere Fälle von Clusterinfektionen bestätigt. Innerhalb von zwei Tagen seit Montagabend wurden dort 15 Infizierte erfasst, nachdem fast einen Monat lang keine lokale Übertragung gemeldet worden war. Wie verlautete, würden diese Ansteckungsfälle mit Kirchen und Tür-zu-Tür-Geschäften in Verbindung gebracht.Die Zahl der Corona-Toten in Südkorea kletterte um einen auf 280.