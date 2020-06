Südkoreas Armee verfolgt Bewegungen nordkoreanischer Truppen an der Grenze

Photo : YONHAP News

Angesichts der verschärften Drohungen Nordkoreas hält Südkorea eine sichere Verteidigungsbereitschaft aufrecht.Nordkoreas Volksarmee drohte jüngst mit konkreten Militäraktionen, auch in Bezug auf den Berg Geumgang und die Industriezone Kaesong. Südkoreas Streitkräfte verfolgen daraufhin mit verschiedenen nachrichtendienstlichen Mitteln von Heer, Marine und Luftwaffe die Bewegungen bei Nordkoreas Truppen im Grenzgebiet.Die US-Streitkräfte setzen jeden Tag Aufklärungsflugzeuge ein, um die Entwicklungen in Nordkorea zu beobachten.Südkoreas Streitkräfte erhöhten zwar ihre Alarmbereitschaft wie Jindogae oder DEFCON nicht, verstärken jedoch die Verteidungsbereitschaft angesichts der Möglichkeit von unerwarteten Situationen in der demilitarisierten Zone (DMZ) und nahe der innerkoreanischen Seegrenze im Westmeer.Laut einer militärischen Quelle wurde beobachtet, dass die nordkoreanischen Soldaten an vorderster Front Helme tragen und Bajonette an Gewehren befestigt sind. Anscheinend habe Nordkorea seinerseits die Alarmbereitschaft verstärkt.Das südkoreanische Militär teilte jedoch mit, dass es bisher keine nennenswerten und auffälligen Bewegungen der nordkoreanischen Armee gebe.