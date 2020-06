Internationales US-Abgeordnete wollen Gesetz für stärkere US-südkoreanische Allianz vorlegen

US-Abgeordnete von der Demokratischen Partei wollen einen Gesetzentwurf für die Verstärkung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA vorlegen.



Dies kündigten Senator Edward Markey, Ranking Member des Unterkomitees für Ostasien, und das Mitglied des Repräsentantenhauses Ami Bera, Vorsitzender des Unterkomitees für Asien, Pazifik und Nichtverbreitung, am Mittwoch (Ortszeit) in einer Pressemitteilung an.



Benannt nach dem Motto der US-südkoreanischen Allianz bekräftige das Gesetz „We Go Together“ die Bedeutung der Partnerschaft zwischen beiden Ländern. Das Gesetz würde vor jeder Maßnahme des Präsidenten zur Änderung der US-Politik in Bezug auf den Vertrag über die gegenseitige Verteidigung mit Südkorea eine Bestätigung deren Notwendigkeit erfordern, hieß es.



Darin wird auch Unterstützung für die koreanischen Mitarbeiter der US-Truppen in Korea zum Ausdruck gebracht, die wegen der verfehlten Einigung in den Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten zwischen Seoul und Washington in einen Zwangsurlaub geschickt worden waren. Diesbezüglich wird die US-Regierung aufgefordert, mit der südkoreanischen Regierung zu kooperieren, damit diese Mitarbeiter nicht unter der verfehlten Einigung zu leiden hätten.