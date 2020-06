SK nimmt Massenproduktion von hochreinem Fluorwasserstoff auf

Photo : YONHAP News

Die Bemühungen koreanischer Unternehmen um die einheimische Produktion wichtiger Halbleiter- und Display-Materialien zeigen nun Wirkungen.Solche Bemühungen wurden eingeleitet, nachdem Japan im Sommer letzten Jahres seine Bestimmungen für den Export von drei Schlüsselmaterialien, darunter hochreiner Fluorwasserstoff, nach Südkorea verschärft hatte.Die SK Group teilte am Mittwoch mit, dass SK Materials, Hersteller von Halbleitermaterialien, jüngst die Massenproduktion von 99,999 Prozent reinem Fluorwasserstoff aufgenommen habe.Hochreiner Fluorwasserstoff wird für die Halbleiterproduktion verwendet. Südkorea war dabei bisher vollständig auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen.SK Materials gelang Ende letzten Jahres die Entwicklung eines Prototyps. Die Firma baute inzwischen eine Produktionsanlage mit 15 Tonnen Kapazität in ihrer Fabrik in Yeongju. Ziel ist es, den Anteil einheimischer Produkte bis 2023 auf 70 Prozent zu erhöhen.