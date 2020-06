Innerkoreanisches Suche nach Gebeinen von Kriegsgefallenen in DMZ fortgesetzt

Südkorea hat die Suche nach Gebeinen von Kriegsgefallenen in der demilitarisierten Zone (DMZ) nach einer eintägigen Pause wieder aufgenommen.



Ein Beamter des Verteidigungsministeriums teilte am Donnerstag mit, dass man heute wie gewohnt mit der Bergungsarbeit am Hügel Hwasalmeori begonnen habe, die am Mittwoch vorläufig eingestellt worden sei.



Südkoreas Armee hatte am Mittwoch die dieses Jahr am 20. April gestartete Suchaktion vorläufig eingestellt, offenbar mit Rücksicht auf die erhöhten militärischen Spannungen nach Nordkoreas Drohung mit Militäraktionen.



Das Militär schätzte vermutlich die Lage nicht als so bedrohlich ein, dass das Bergungsprojekt vollständig ausgesetzt werden müsste.



In der Umgebung des Hügels Hwasalmeori hatten von 1951 bis 1953 vier heftige Gefechte stattgefunden. Südkoreanische, amerikanische und französische Soldaten hatten dort gegen nordkoreanische und chinesische Truppen gekämpft.