Wirtschaft Börse in Seoul schließt im Minus

Südkoreas Börse hat am Donnerstag im Minus geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,35 Prozent auf 2.133,48 Zähler. Nachdem der Kospi zuletzt zwei Tage in Folge gestiegen war, ließen neue Bedenken über eine zweite Welle des Coronavirus in den USA und China die Aktienkurse sinken.



Der Index werden voraussichtlich weiter um die Marke von 2.200 Zählern pendeln, solange die Bedenken wegen Covid-19 nicht beseitigt seien, wurde Seo Jung-hun von Samsung Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.