Pentagon-Beamter: Nordkorea stellt weiterhin außerordentliche Bedrohung dar

Photo : YONHAP News

Laut einem hohen Beamten des US-Verteidigungsministeriums stellt Nordkorea weiterhin eine außerordentliche Bedrohung für die asiatisch-pazifische Region dar.Das sagte der kommissarische und für Sicherheitsangelegenheiten im Indo-Pazifik-Raum zuständige stellvertretende Verteidigungsminister David Helvey am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Reportern. Die USA würden sich eng mit Südkorea abstimmen, um die Abwehrbereitschaft sicherzustellen, sagte Helvey laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in dem Gespräch.Die Welt sei in den letzten Tagen auf schroffe Weise daran erinnert worden, dass Nordkorea weiterhin eine außerordentliche Bedrohung für die Region darstelle, die eine anhaltende Wachsamkeit der USA erfordere.Es sei schwierig, zu sagen, was sich in den nächsten paar Tagen und Wochen ergeben werde. Wichtig zu sagen sei jedoch, dass die USA gegenüber jeder Art von Bedrohung und Provokation wachsam blieben.Auf die Frage, ob groß angelegte Manöver mit Südkorea wieder aufgenommen und strategische Waffen auf die koreanische Halbinsel verlegt würden, sagte der Beamte, dass mit dem Verbündeten Südkorea eine enge, offene und effiziente Kommunikation aufrechterhalten werde. Damit solle die effektivste gemeinsame Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft für die Bevölkerung in Südkorea sichergestellt werden, hieß es.