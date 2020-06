US-Präsident Trump gibt früherem Sicherheitsberater Bolton Schuld am Stillstand in Nordkorea-Gesprächen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag dem früheren Sicherheitsberater John Bolton die Schuld am Stillstand in den Gesprächen mit Nordkorea gegeben.Die Hölle sei losgebrochen, als Bolton 2018 im CBS-Programm "Face the Nation" enthüllte, dass er im April jenes Jahres das libysche Modell für Nordkorea in Erwägung gezogen habe, schrieb Trump auf Twitter.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, mit dem er sehr gut auskomme, sei in die Luft gegangen wie seine Raketen. Kim habe Bolton daraufhin nicht mehr in seiner Nähe sehen wollen. Bolton habe mit der dümmsten aller Bemerkungen für einen schweren Rückschlag gesorgt, der bis heute nachwirke, schrieb Trump weiter.Aktuell werden Auszüge aus Boltons Memoiren in der Presse veröffentlicht. Bolton hatte die US-Regierung 2018 nach einem Streit mit Trump verlassen. Beide hatten unterschiedliche Auffassungen zu verschiedenen Themen, darunter Nordkorea.