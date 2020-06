Verteidigungsminister kündigt entschlossenes Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen an

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hat angesichts der eskalierenden Drohungen Nordkoreas versprochen, gegen dessen Provokationen hart vorzugehen.Die Armee nehme die aktuelle Situation ernst, sagte Jeong bei einer Veranstaltung am Donnerstag. Sie werde gegen eine Provokation Nordkoreas durchgreifen, ohne zu zögern.Nordkoreas jüngste Handlungen hätten die Erwartungen aller enttäuscht, die sich eine Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel wünschten, betonte Jeong.Nordkorea hatte die Truppen an allen Frontlinien in höchste Kampfbereitschaft versetzt. Wie verlautete, seien an Wachposten an vorderster Front nordkoreanische Soldaten beobachtet worden. Auch wurden einige Soldaten mit Werkzeugen beobachtet.Die südkoreanische Armee betrachtet dies jedoch als gewöhnliche Aktivitäten. Sie geht davon aus, dass Nordkorea noch nicht damit begonnen habe, wieder Truppen zu stationieren oder die gemäß einer innerkoreanischen Vereinbarung abgerissenen Wachhäuser wiederherzustellen, wie dessen Generalstab angekündigt hatte.Die südkoreanische Armee setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, auf Eventualitäten gründlich vorbereitet zu sein und zugleich die Lage in stabiler Weise zu kontrollieren.