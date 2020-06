VAE heben Reisebeschränkungen für Südkorea und weitere 40 Länder auf

Photo : YONHAP News

Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate wird am 23. Juni die Reisebeschränkungen für 41 Länder einschließlich Südkoreas aufheben.Das berichtete die lokale Tageszeitung „Gulf News“ am Donnerstag.Die unter 70-jährigen Staatsbürger der VAE oder Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis dürfen dann in 41 Länder mit geringem Risiko reisen. Dazu zählen neben Südkorea unter anderem China, Japan, Malaysia, Taiwan, Australien, Neuseeland, Österreich und die Schweiz.In 14 Länder mit mittlerem Risiko, darunter Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Dänemark, werden lediglich nötige Reisen wie solche für diplomatische, militärische und geschäftliche Angelegenheiten, medizinische Versorgung und Familienbesuch erlaubt.Das südkoreanische Außenministerium hatte zuvor bekannt gegeben, dass beide Staaten anlässlich des Besuchs des stellvertretenden Ministers Kim Gunn in den VAE in der Vorwoche vereinbart hätten, ein beschleunigtes Einreiseverfahren für Geschäftsleute einzuleiten.Derzeit dürfen lediglich Ausländer mit dortiger Aufenthaltserlaubnis in die VAE einreisen.