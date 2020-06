Moon und EU-Spitze halten am 30. Juni Videogipfel ab

Photo : Getty Images Bank

Präsident Moon Jae-in wird am 30. Juni zu einem Videogipfel mit dem Präsidenten des Europäischen Rats Charles Michel und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen zusammenkommen.Das teilte der Sprecher des Präsidialamtes Kang Min-seok am Donnerstag vor der Presse mit.Das Treffen komme auf Vorschlag der Europäischen Union zustande und sei das erste bilaterale Spitzentreffen von Präsident Moon in diesem Jahr, hieß es.Beide Seiten werden über Maßnahmen zur Kooperation im Kampf gegen Covid-19, die Zusammenarbeit auf den Gebieten Gesundheit und Seucheneindämmung sowie die internationale Solidarität für die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten diskutieren.Weitere Gesprächsthemen werden Maßnahmen zur Förderung des bilateralen Handels und der Investitionen sowie zur Erweiterung der Zusammenarbeit auf den Gebieten digitale Wirtschaft sowie neue und erneuerbare Energien sein.Nach Angaben des Sprechers würden mit der EU, die konstruktiv zum Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel beigetragen habe, auch über die Lage auf der Halbinsel in ausführlicher Weise Meinungen ausgetauscht.Die südkoreanische Regierung hatte ursprünglich ein persönliches Gipfeltreffen in Seoul angestrebt, den Plan jedoch aufgrund der Corona-Pandemie aufgegeben.