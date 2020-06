Wirtschaft 200 koreanische Firmenmitarbeiter reisen per Sonderflug nach Indien

Eine Gruppe von südkoreanischen Firmenmitarbeitern ist per Sonderflug nach Indien gereist.



Nach Behörden- und Branchenangaben am Donnerstag wird eine Sondermaschine mit etwa 200 Mitarbeitern von 70 koreanischen Unternehmen an Bord am Freitagnachmittag am Flughafen in Neu-Delhi ankommen.



Zu ihnen zählen unter anderem Techniker, die für die Aufrechterhaltung und Wartung der Produktionsanlagen der Unternehmen gebraucht werden.



Indien setzte inmitten der Corona-Pandemie im März die Auslandsflüge aus und verhängte ein Einreiseverbot für Ausländer. Das bereitete dort tätigen südkoreanischen Unternehmen Schwierigkeiten.



Daraufhin kontaktierten die südkoreanische Botschaft und die Koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) das indische Außenministerium, die Luftfahrtbehörde sowie Asiana Airlines, um ausnahmsweise die Einreise von Firmenmitarbeitern zu ermöglichen.



Die Koreaner werden nach einer einwöchigen Quarantäne in Neu-Delhi in Gebiete weiterreisen, wo sich ihre Betriebe befinden.