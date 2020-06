Koreanischer Verkäufer in USA wegen Streit um Tragen von Maske angegriffen

Photo : Getty Images Bank

In den USA ist ein koreanischer Verkäufer von einem Kunden angegriffen worden, nachdem er diesen um das Tragen eines Mundschutzes gebeten hatte.Laut lokalen Sendern wie WRGB und WNYT hatte der Mitarbeiter mit Nachnamen Kim eines koreanischen Ladens in Albany im Bundesstaat New York am 12. Juni einen Afrokamerikaner gebeten, im Laden eine Maske zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten.Der Mann habe gesagt, er wolle nicht wegen Menschen wie dem Verkäufer eine Maske tragen. Daraufhin habe er dem Verkäufer ins Gesicht gespuckt und ihm einen Fausthieb versetzt sowie nach ihm getreten, hieß es. Der Täter soll außerdem rassistische Äußerungen gemacht und das Opfer aufgefordert haben, in dessen Land zurückzukehren.Die örtliche Polizei leitete mittlerweile Ermittlungen ein und sucht anhand von Aufnahmen der Überwachungskamera in dem Geschäft nach dem Täter.