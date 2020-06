Chefunterhändler Südkoreas und der USA für Atomgespräche mit Nordkorea beraten in Washington

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für die Atomgespräche mit Nordkorea sind in Washington zu Beratungen zusammengekommen.Südkoreas Sondergesandter für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, Lee Do-hoon, traf am Donnerstag US-Vizeverteidigungsminister Stephen Biegun, der auch für die Beziehungen mit Nordkorea zuständig ist.Lee war am Mittwoch überraschend in die USA geflogen, nachdem Nordkorea am Dienstag das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong gesprengt und weitere Schritte angekündigt hatte.Lee und Biegun sprachen nach Einschätzung von Beobachtern offenbar darüber, welche Absichten hinter Nordkoreas jüngsten Provokationen stecken. Auch über das weitere Vorgehen und die künftige bilaterale Zusammenarbeit mit Nordkorea könnte demnach gesprochen worden sein.