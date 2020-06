Wirtschaft Japan bedauert von Südkorea angeregte Wiederaufnahme von WTO-Schlichtungsverfahren

Japan hat Bedauern darüber geäußert, dass Südkorea das Schlichtungsverfahren vor der Welthandelsorganisation (WTO) wegen der Handelsrestriktionen wieder aufnehmen will.



Südkoreas ständige Vertretung in Genf teilte am Donnerstag mit, sowohl der japanischen Vertretung als auch dem WTO-Sekretariat mitgeteilt zu haben, die Handelsrestriktionen wieder durch einen Schlichtungsausschuss prüfen zu lassen.



Die japanische Rundfunkanstalt NHK meldete, dass ein hoher Beamter im Wirtschaftsministerium Bedauern über Seouls Entscheidung geäußert habe. Er habe von einem "einseitigen Schritt" gesprochen, der alle früheren Reaktionen unnütz werden lassen könnte.



Offenen Fragen zum Handelsmanagement sollten durch einen Dialog zwischen beiden Ländern geklärt werden, dies habe Tokio angestrebt, habe der Beamte weiter gesagt.



Laut dem NHK-Bericht vertrete Japan die Position, dass die Exportkontrollen aus Sicherheitsgründen erforderlich seien und keinen Verstoß gegen WTO-Abkommen darstellten.