Nordkorea setzt Kritik fort - keine offizielle Stellungnahme

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat zwar auch am Donnerstag seine Kritik an Südkorea fortgesetzt, jedoch keine Stellungnahme hoher Funktionäre abgegeben.Nordkoreas Medien wie das Staatsfernsehen KCTV übten am Donnerstag wie bereits zuvor Kritik an nordkoreanischen Flüchtlingen und der südkoreanischen Regierung.„Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, veröffentlichte erneut ein Foto einer Kundgebung, bei der nordkoreanische Flüchtlinge kritisiert wurden.Zugleich wurde betont, dass künftig nacheinander Explosionsgeräusche zu hören sein würden, die über bisherige Vorstellungen weit hinausgehen würden. Die Selbstbeherrschung der nordkoreanischen Truppen sei an Grenzen gestoßen. Es wurde zudem verlangt, mit Nordkoreas Bekanntmachungen vorsichtig umgehen.Jedoch fiel die Kritik etwas weniger scharf aus als zuvor. Die Kritik in „Rodong Sinmun“ wurde nicht in einem Leitartikel, sondern in einem Beitrag im Namen einer Einzelperson geübt. Grobe Äußerungen von hochrangigen Persönlichkeiten wie Kim Yo-jong, der Schwester von Machthaber Kim Jong-un, gab es nicht.Nordkorea reagierte auch nicht auf die Warnung des südkoreanischen Präsidialamtes, gegen Nordkoreas Handlungen, die die Situation weiter verschlechtern würden, hart vorzugehen.