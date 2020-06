Südkoreas Militär verfolgt Entwicklungen bei Nordkoreas Armee aufmerksam

Photo : YONHAP News

Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas sind noch keine mit den von Nordkorea angekündigten Militäraktionen direkt zusammenhängenden Aktivitäten bei dessen Armee festgestellt worden.Der Generalstab betonte außerdem erneut, dass die Streitkräfte die Aktivitäten der nordkoreanischen Armee rund um die Uhr mit großer Aufmerksamkeit verfolgen und eine feste Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.Der Generalstab ging jedoch auf Fragen der Presse nach Bewegungen bei Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un oder einem möglichen Termin einer Sitzung der Zentralen Militärkommission nicht ein. Es gebe nichts mitzuteilen, hieß es lediglich.Bald wird ein Videotreffen zwischen den Verteidigungsministern Südkoreas und der USA stattfinden. Sie wollen Informationen über die Lage auf der koreanischen Halbinsel wie die Entwicklungen in Nordkorea austauschen und über Maßnahmen diskutieren.Unterdessen teilte das Präsidialamt in Seoul mit, dass Präsident Moon Jae-in am Freitagvormittag das Rücktrittsgesuch von Vereinigungsminister Kim Yeon-chul akzeptiert habe. Kim hatte am Mittwoch, einen Tag nach der Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong durch Nordkorea, seinen Rücktritt angeboten, um Verantwortung für die angespannten innerkoreanischen Beziehungen zu übernehmen.Das Vereinigungsministerium teilte inzwischen die Position mit, dass die Funktion des Verbindungsbüros trotz der einseitigen Sprengung aufrechterhalten werden müsse.