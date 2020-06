Südkorea meldet 49 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Donnerstag 49 neue Corona-Infektionsfälle bestätigt worden.Damit kletterte die Zahl der bisher bestätigten Corona-Infizierten im Land auf 12.306.In der Hauptstadtregion und Daejeon wurden weiterhin sporadische Infektionen gemeldet. 32 der neuen Fälle stellen lokale Übertragungen dar, 17 aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.In Seoul wurden 18 Neuinfektionen bekannt, elf in der umliegenden Provinz Gyeonggi. Daejeon meldete sechs Fälle, die Insel Jeju drei.Nach Altersgruppen gesehen erhöhte sich der Anteil der über 50-Jährigen an den Neuinfizierten innerhalb von einem Monat von zwölf Prozent auf 55 Prozent.