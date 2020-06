Wirtschaft Regierung will Zulieferfirmen der Luft- und Schifffahrt Kredite in Milliardenhöhe gewähren

Die Regierung will ein Kreditprogramm für Zulieferfirmen in den Schlüsselindustrien wie Luft- und Schifffahrt auf den Weg bringen.



Das Hauptquartier für Notfallwirtschaft beschloss am Freitag, ein entsprechendes Finanzhilfeprogramm in Höhe von fünf Billionen Won (4,1 Milliarden Dollar) einzuführen.



Hierfür werden eine Billion Won aus dem von der Regierung eingerichteten Fonds für die Stabilisierung der Schlüsselindustrien bereitgestellt, um eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle) zu gründen. Diese wird Darlehensverbindlichkeiten der betroffenen Firmen von Geschäftsbanken kaufen.



Auf diese Weise könnten Kredite in Höhe von fünf Billionen Won ab Juli vergeben werden, so die Regierung.



Von dem Kreditprogramm können Lieferanten in der Luft- und Schifffahrtsindustrie profitieren, die vor Mai 2020 gegründet wurden.



Weitere Branchen können nach Diskussionen zwischen der Finanzdienstekommission und dem Finanzministerium auf die Liste gesetzt werden.