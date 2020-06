PyeongChang Filmfestival eröffnet

Photo : YONHAP News

Das PyeongChang Internationale Friedensfilmfestival ist am Donnerstagabend feierlich eröffnet worden.Die Eröffnungszeremonie fand im Olympics Medal Plaza in PyeongChang statt, wo die Olympischen Winterspiele 2018 ausgetragen worden waren. Als Eröffnungsfilm wurde „Adventures of a Mathematician“ (Abenteuer eines Mathematikers) des deutschen Regisseurs Thor Klein vorgeführt.Der Vorsitzende des Festivals Moon Sung-keun sagte, der Slogan des diesjährigen Festivals laute „Wieder Frieden“. Angesichts der festgefahrenen innerkoreanischen Beziehungen wünsche man sich den Frieden sehnlichst.Bei der zweiten Auflage des Festivals werden insgesamt 96 Filme aus 34 Ländern in elf Sektionen gezeigt. Im Programm „Pyongyang Cinema“ werden nordkoreanische Produktionen und solche über Nordkorea aufgeführt.Das Filmfestival findet bis 23. Juni in Pyeongchang statt.