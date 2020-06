Umfrage: 69 Prozent der Südkoreaner sehen gravierende Diskriminierung

Photo : YONHAP News

Laut einer Umfrage glauben sieben von zehn Südkoreanern, dass in der südkoreanischen Gesellschaft Diskriminierung auf einem kritischen Niveau herrscht.Das habe die letztes Jahr erstmals durchgeführte Umfrage zur Menschenrechtslage des Landes ergeben, teilte die Nationale Menschenrechtskommission am Freitag mit.13,7 Prozent der Befragten sagten, dass die Diskriminierung in Südkorea ein sehr ernsthaftes Niveau erreicht habe. 55,4 Prozent sprachen von „einigermaßen ernsthaft“.Dagegen antworteten 29,2 Prozent, dass Diskriminierung im Land nicht so schwerwiegend sei. 1,6 Prozent bewerteten die Lage als überhaupt nicht gravierend.In Bezug auf Verstöße gegen die Menschenrechte fanden 54 Prozent, dass es ernsthafte Verletzungen gebe. 46 Prozent waren der gegensätzlichen Meinung.Als die am stärksten mit Menschenrechtsverstößen oder Diskriminierung konfrontierte Gruppe in Südkorea nannten 29,7 Prozent Menschen mit Behinderung. Dahinter folgten Einwanderer mit 16,4 Prozent, während 13,4 Prozent Senioren und 13,2 Prozent Frauen nannten.Für die Umfrage befragte das Statistikamt im August und September landesweit 13.077 Erwachsene.