Börse in Seoul schließt etwas fester

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Freitag etwas fester geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,37 Prozent auf 2.141,32 Zähler hinzu.Die Anleger reagierten vorsichtig optimistisch auf die neuen Daten zur Ausbreitung des Coronavirus. Zwar sei die Zahl der neuen Infektionsfälle noch immer vergleichsweise hoch, aber rückläufig.Neben dem Coronavirus waren auch der Streit zwischen den USA und China sowie die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel ein Thema an der Börse.Die drei sichtbaren Faktoren, die den Markt beeinflussen könnten, seien ein erneuter Anstieg der Covid-19-Fallzahlen, der Streit zwischen den USA und China sowie geopolitische Risiken in Korea, sagte Yoon Jeong-sun von KB Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.