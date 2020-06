Nordkorea bereitet laut Bericht bislang größte Flugblattaktion gegen Südkorea vor

Photo : YONHAP News

Nordkorea bereitet laut einem Medienbericht seine bislang größte Flugblattaktion gegen Südkorea vor.12 Millionen Flugblätter seien gedruckt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Zurzeit würden Druckereien in den Städten und Provinzen weitere Flugblätter erstellen. Diese würde mit rund 3.000 Ballons und anderen Mitteln weit in südkoreanisches Gebiet hinein verteilt.Die bislang umfangreichste Verbreitung von Flugblättern gegen den "Feind" sei Ausdruck der Wut der Nordkoreaner, die durch nichts gestoppt werden könne.Südkorea solle selbst spüren, wie verletzend der Einsatz von Flugblättern sei. Der Zeitpunkt der Vergeltung und Bestrafung rücke näher, hieß es weiter.