Weiter heiß – 35 Grad in Seoul erwartet

Photo : YONHAP News

Auch am Montag wird es landesweit heiß sein.Für das Binnenland in den zentralen Regionen und der Provinz Nord-Gyeongsang gilt eine Hitzewarnung.Die Tageshöchsttemperaturen sollen höher als am Sonntag sein. Das Quecksilber soll auf 36 Grad in Chuncheon klettern, 35 Grad in Seoul und 34 Grad in Daejeon. In Daegu werden 33 Grad erwartet, in Gwangju 32 Grad.Laut dem Wetteramt wird es am Dienstag etwas kühler sein als am Montag. Dennoch soll es weiter heiß bleiben.Am Montagnachmittag werden im Westen der Provinz Gangwon sowie im Norden von Nord-Chungcheong und Nord-Gyeongsang Regenschauer erwartet.