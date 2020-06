Südkoreas Ausfuhren vom 1. bis 20. Juni um 7,5 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Als Folge des fortgesetzten Corona-Schocks sind Südkoreas Ausfuhren im Juni deutlich geschrumpft.Laut dem Zollamt belief sich das Exportvolumen vom 1. bis 20. Juni auf 25 Milliarden Dollar. Das seien 7,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.In dem Zeitraum wurde 1,5 Tage länger als im Vorjahr gearbeitet. Das tägliche Exportvolumen an den Werktagen ging demnach um 16,2 Prozent zurück.Bei Autos und Ölprodukten wurde jeweils mit 36,7 Prozent und 40,9 Prozent ein starker Rückgang verzeichnet. Der Export von Haushaltsgeräten brach um 14,9 Prozent ein.Dagegen legte der Schiffsexport um 35,5 Prozent zu, auch bei drahtlosen Kommunikationsgeräten wurde mit 10,9 Prozent ein zweistelliger Zuwachs erzielt. Der Halbleiterexport wuchs um 2,6 Prozent.Südkorea verzeichnete Einbußen auf wichtigen Absatzmärkten. Die Ausfuhren in die USA schrumpften um zehn Prozent, die in die Europäische Union um 13,9 Prozent. Gegenüber Vietnam und Japan wurde ein Rückgang von jeweils acht und 16 Prozent verbucht.