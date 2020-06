Fünf Hersteller müssen fast 14.000 Fahrzeuge zurückrufen

Photo : KBS News

Fünf Autohersteller müssen in Südkorea fast 14.000 Fahrzeuge zurückrufen.Wie das Transportministerium mitteilte, seien von dem Rückruf Fahrzeuge der HerstellerAudi-Volkswagen Korea, Toyota Motor Korea, Daimler Trucks Korea sowie zwei Importeure von Motorrädern betroffen.Unter anderem gebe es Probleme mit Startergeneratoren im Audi A6 4.0 TDI Premium, fehlerhaften Querlenkern am Toyota RAV4 Hybrid AWD und Spoilern am Mercedes-Benz-Lkw Arocs.Die Importeure Korea Motor Trading und Daijeon Machinery rufen Motorräder der Typen Yamaha GPD125-A und Kawasaki ZX-10R in die Werkstätten zurück.Volkswagen Korea, Toyota Motor Korea und Korea Motor Trading wollen die Rückrufaktion diese Woche durchführen. Daimler Trucks Korea startete den Rückruf bereits und Daijeon Machinery will diesen am 4. Juli beginnen.Der Austausch der fehlerhaften Teile erfolge kostenlos, teilte das Ministerium mit.