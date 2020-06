Politik Südkorea und USA verlegen alte elektronische Geräte von THAAD-Stützpunkt

Das Verteidigungsministerium und die US-Truppen in Korea haben eine alte elektronische Ausrüstung für das US-Raketenabwehrsystem THAAD von dessen Stützpunkt in Seongju verlegt.



Der Wegtransport erfolgte in der Nacht auf Montag, nachdem am 29. Mai eine neue Electronics Equipment Unit (EEU) auf die THAAD-Basis verlegt worden war und die Daten des alten Systems auf die neue Einheit übertragen worden waren.



Eine Gruppe von Einwohnern versammelte sich zwar vor der Dorfhalle, es kam jedoch zu keinem Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.



Ein Gremium für den THAAD-Rückzug aus sechs Bürgerorganisationen vermutet, dass es sich bei der EEU um eine wichtige Ausrüstung für Verbesserung der THAAD-Leistung, darunter den Abschuss von THAAD-Raketen per Fernbedienung und den Abschuss von Patriot-Raketen mittels des THAAD-Radars, handelt.



Die Gruppe betonte, dass die Regierung mit dem plötzlich durchgeführten Transport signalisiert habe, nicht mehr mit den Bewohnern kommunizieren zu wollen.