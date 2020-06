Partielle Sonnenfinsternis am Sonntagnachmittag

Photo : YONHAP News

Die Koreaner haben am Sonntagnachmittag eine partielle Sonnenfinsternis erleben können.Laut dem Koreanischen Institut für Astronomie und Raumfahrtwissenschaft trat die Eklipse in Seoul um 15.53 Uhr ein. Um 17.02 Uhr verdeckte der Mond die Sonne bis zu 45 Prozent.Um 18.04 Uhr ging die letzte Sonnenfinsternis in den 2020er Jahren, die in Südkorea beobachtet werden konnte, zu Ende.Das war die größte partielle Eklipse auf der koreanischen Halbinsel seit dem 21. Mai 2012. Damals war die Sonne zu rund 80 Prozent verdeckt worden.In den meisten Regionen Südkoreas konnte die Eklipse beobachtet werden. Angesichts der Gefahr einer Ausbreitung von Covid-19 wurden jedoch Veranstaltungen für die Eklipse-Beobachtung meistens abgesagt oder durch kontaktfreie Formen ersetzt.Mehrere relevante Institutionen wie das Gwacheon Nationale Wissenschaftsmuseum übertrugen die Sonnenfinsternis live auf YouTube oder Facebook.