KBS World eröffnet Informationsseite „Koreanische Halbinsel von A bis Z“

Photo : KBS WORLD Radio

KBS World Radio hat anlässlich des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs eine Informationsseite zu den innerkoreanischen Beziehungen eröffnet.In „Koreanische Halbinsel von A bis Z“ werden ab dem heutigen Montag in elf Sprachen umfassende Informationen über die innerkoreanischen Beziehungen und die Lage auf der koreanischen Halbinsel angeboten.Die im Internetauftritt des Senders (http://world.kbs.co.kr) eröffnete Seite enthält Details zum Koreakrieg und den Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea in den letzten 70 Jahren. Auch statistische Daten zu beiden Koreas, Informationen zu Nordkorea und neueste Nachrichten zum innerkoreanischen Verhältnis werden angeboten.KBS World Radio will außerdem am 25. Juni, dem Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs, eine Sondersendung über den Koreakrieg ausstrahlen.