Erstmals im Juni weniger als 20 neue Covid-19-Fälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals im Juni weniger als 20 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Sonntag 17 Neuinfektionen bestätigt. Damit sei die Zahl der bisher bestätigten Corona-Fälle im Land auf 12.438 angestiegen.Es ist das erste Mal seit dem 26. Mai, dass in Südkorea weniger als 20 Neuinfektionen gemeldet wurden.Bei elf neuen Fällen handelt es sich um lokale Übertragungen. Vier davon wurden in Seoul bekannt, drei in der Provinz Gyeonggi. Süd-Chungcheong meldete zwei Fälle, Daegu und Nord-Jeolla jeweils eine Neuinfektion.Weitere sechs Infektionen wurden aus dem Ausland eingeschleppt. Alle Infizierte wurden erst nach der Einreise erfasst, drei von ihnen in Gyeonggi, jeweils einer in Seoul, Incheon und Nord-Gyeongsang.Bisher wurden 10.881 Personen, damit 87,5 Prozent aller Corona-Patienten im Land, genesen aus dem Krankenhaus entlassen.Die Zahl der Corona-Toten liegt unverändert bei 280. Die Sterblichkeitsrate beträgt 2,25 Prozent.