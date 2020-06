Memoiren von früherem US-Sicherheitsberater Bolton erregen Aufsehen

Photo : KBS News

Die Memoiren des früheren nationalen Sicherheitsberaters der USA, John Bolton, sorgen für Aufsehen.KBS liegen Einzelheiten des Buchs vor, das bald veröffentlicht wird.In den Memoiren steht, dass Präsident Donald Trump beim zweiten Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi im Februar letzten Jahres Machthaber Kim Jong-un gefragt habe, ob dieser neben dem Abbau der Nuklearanlage in Yongbyon weitere Angebote machen würde. Trump habe auch eine teilweise Lockerung der Sanktionen signalisiert.Kim habe jedoch den Vorschlag nicht akzeptiert. Stattdessen habe Kim den Wert der Nuklearanlage in Yongbyeon ausführlich erläutert, schrieb Bolton.Trump habe zudem gefragt, ob Nordkorea auch Interkontinentalraketen beseitigen könne. Bolton habe seinerseits verlangt, dass neben Atomwaffen auch Bio- und Chemiewaffen abgebaut werden müssten. Daraufhin habe Kim schrittweise Verhandlungen verlangt und über den fehlenden rechtlichen Mechanismus für die Sicherheit des Regimes geklagt, hieß es.Bolton schrieb, dass es für die USA eine Katastrophe wäre, wäre beim Gipfel in Hanoi eine Einigung gelungen.Er brachte auch seine Unzufriedenheit mit der südkoreanischen Regierung und Präsident Moon Jae-in zum Ausdruck, die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA fördern wollen. Moon sollte von den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA ausgeschlossen werden, hieß es.