Koreanische Produktionen bei Annecy Animationsfilm-Festival ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

„The Shaman Sorceress” des südkoreanischen Regisseurs Ahn Jae-huun ist beim Internationalen Antimationsflim-Festival Annecy ausgezeichnet worden.Laut der Webseite des Filmfestivals gewann der Zeichentrickfilm am Samstag (Ortszeit) den Sonderpreis der Jury in der Kategorie Contrechamp. Sie ist eine letztes Jahr eingeführte Sektion für herausfordernde Spielfilme.„The Shaman Sorceress” basiert auf einer gleichnamigen Kurzgeschichte von Kim Tong-ni von 1936 und handelt vom Konflikt zwischen einer Schamanin und ihrem Sohn, der Christ ist.Jeong Hae-ji von der Korea National University of Arts erhielt mit ihrem Abschlussstück „Sura“ die Jury-Auszeichnung in der Sektion für Abschlussfilme.