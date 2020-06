Behörde empfiehlt Verzicht auf Mundschutz im Freien im Sommer bei Abstandshaltung

Photo : YONHAP News

Laut einer Empfehlung der Seuchenkontrollbehörde sollte im Sommer im Freien keine Mundschutzmaske getragen werden, wenn ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten wird.Das Hauptquartier für Seucheneindämmung der Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention bat am Montag angesichts der Hitze vor der Presse, die Regeln zur Vorbeugung von hitzebedingten Beschwerden im Sommer einzuhalten und gleichzeitig wegen der anhaltenden Ausbreitung von Covid-19 Vorsicht walten zu lassen.Verlangt wird, in den Tagesstunden (12 bis 17 Uhr) möglichst zu Hause zu bleiben und die Arbeit im Freien zu reduzieren. Im Falle von Tätigkeiten im Freien sollte man zuvor genügend Wasser trinken und möglichst zu zweit arbeiten.Das Tragen eines Mundschutzes im Freien bei hohen Temperaturen könnte den Körper belasten. Daher sollte keine Maske getragen werden, sollte eine Abstandshaltung von mindestens zwei Metern möglich sein. Im anderen Fall sollte man an einem Ort verweilen, wo man sich ohne Maske ausruhen kann.Das Hauptquartier forderte insbesondere über 65-Jährige und Menschen mit chronischen Krankheiten auf, auf Ausgänge in den Tagesstunden zu verzichten.