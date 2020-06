Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse ist mit Verlusten in die Woche gestartet.Der Kospi-Index verlor 0,68 Prozent auf 2.126,73 Zähler. Grund für den Rückgang war die Sorge vor einer zweiten Corona-Infektionswelle in Südkorea und im Ausland.Sorgen, dass in den USA die Covid-19-Fallzahlen wieder steigen, hätten die Anleger offenbar zu Verkäufen motiviert, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.