Politik WHO sieht Südkorea bei Covid-19-Kontrolle auf Kurs

Trotz des jüngsten Anstiegs der Zahl der Covid-19-Infektionen in Südkorea ist das Land nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation mit seinen Maßnahmen zur Virenbekämpfung auf dem richtigen Weg.



Das sagte Michael Ryan, Exekutivdirektor des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle, am Montag (Ortszeit) angesichts Angaben aus der südkoreanischen Seuchenkontrollbehörde, dass in der Hauptstadtregion die zweite Welle bereits gekommen sei.



Die gesamten Fallzahlen in Südkorea seien sehr stabil. Südkoreas Seuchenkontrollbehörde beobachte gut, wo das Virus sei und wie es übertragen werde. Sie sei weiterhin bestrebt, dem Virus vorauszusein.



Maria van Kerkhove, Leiterin des WHO-Teams für neu auftretende Krankheiten, sagte, dass Südkorea viel Erfahrung mit dem Vorgehen gegen Covid-19 habe.