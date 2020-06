Wissenschaft Weiterhin sehr heiß im Binnenland

Am Dienstag ist es landesweit sonnig.



Im Binnenland wird es wegen viel Sonnenscheins erneut sehr heiß sein.



Laut dem Wetteramt wird das Quecksilber in den meisten Gebieten am Tag auf über 30 Grad klettern. In den zentralen Regionen, den Provinzen Nord-Jeolla und Nord-Gyeonsang werde es stellenweise über 33 Grad heiß sein.



Am Mittwoch wird es landesweit Regen geben, der Abkühlung bringt.



Die Tageshöchsttemperaturen sollen heute zwischen 24 und 34 Grad liegen und damit zwei bis fünf Grad niedriger als am Montag sein. In Seoul wird mit einer Höchsttemperatur von 32 Grad gerechnet.