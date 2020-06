Daegu verklagt Shincheonji-Kirche wegen Covid-19 auf Schadenersatz

Photo : YONHAP News

Die Stadt Daegu hat die Shincheonji-Kirche Jesu wegen deren Verantwortung für die Ausbreitung von Covid-19 auf Schadenersatz verklagt.Das gab die Stadtverwaltung am Montag bekannt. Verlangt werde eine Entschädigungszahlung in Höhe von 100 Milliarden Won (82,8 Millionen Dollar).In der südöstlichen Stadt wurden bisher 6.900 Corona-Infizierte gemeldet, das ist mehr als die Hälfte aller Covid-19-Fälle im Land. 61 Prozent der dortigen Corona-Patienten sind Shincheonji-Anhänger.Angesichts der hohen Ausgaben für die Testung und medizinische Versorgung der Shincheonji-Mitglieder verlangt die Stadtverwaltung von der Sekte, 100 Milliarden Won zu zahlen. Das entspricht zwei Drittel der gesamten Kosten der Stadt für die Eindämmung von Covid-19.Die Stadtverwaltung argumentierte, dass die Shincheonji-Kirche unvollständige Listen der Mitglieder und der Einrichtungen ausgehändigt und damit die Aktivitäten zur Seuchenbekämpfung behindert habe. Die Frage ist, wie man einen Zusammenhang zwischen der Covid-19-Ausbreitung und der Shincheonji-Kirche eindeutig klären kann. Größter Streitpunkt wird sein, inwieweit die Sekte zur Verantwortung gezogen werden kann. Denn es konnte noch nicht bewiesen werden, dass die Patientin Nummer 31 tatsächlich die Indexpatientin der Stadt ist.Nach der Meldung der 31. Corona-Patientin Südkoreas, eine Shincheonji-Anhängerin in Daegu, war die Fallzahl in der Region explosionsartig angestiegen.