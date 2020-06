16 Covid-19-Fälle auf russischem Frachtschiff in Busan gemeldet

Photo : YONHAP News

Auf einem russischen Frachtschiff im Hafen von Busan sind 16 Covid-19-Fälle gemeldet worden.Nach Angaben einer Gewerkschaft von Hafenarbeitern und Gesundheitsbehörden befänden sich 21 Seeleute an Bord des Schiffes.Dieses sei in Wladiwostok losgefahren, am Freitag in Busan eingetroffen und habe am Sonntagmorgen im dortigen Gamcheon-Hafen angelegt.Am Montag sei die Besatzung auf das Coronavirus getestet worden, nachdem die Behörden erfahren hatten, dass ein zuvor auf dem Frachter eingesetzter Kapitän in Russland positiv getestet worden war.Die 16 Patienten seien auf dem Schiff isoliert worden. Weitere 160 Personen, die mit ihnen Kontakt hatten, wurden unter Quarantäne gestellt.