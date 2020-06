UN-Rat verabschiedet 18. Jahr in Folge Resolution zu Menschenrechten in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der UN-Menschenrechtsrat hat erneut eine Resolution verabschiedet, um Menschenrechtsverstöße und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Nordkorea zu verurteilen.Das aus 47 Mitgliedsländern bestehende Gremium nahm bei seiner 43. Sitzung am Montag (Ortszeit) in Genf die Resolution ohne Abstimmung einvernehmlich an.Darin wird die nordkoreanische Führung aufgefordert, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern und Täter zu verfolgen.Eine Resolution zur Menschenrechtslage in Nordkorea hatte die UN-Menschenrechtskommission, Vorläuferin des Menschenrechtsrats, im Jahr 2003 zum ersten Mal verabschiedet. Seitdem wurde das 18. Jahr in Folge eine solche Resolution angenommen.