Resolution zum 70. Jubiläum des Koreakriegs dem US-Repräsentantenhaus eingereicht

Photo : YONHAP News

Dem US-Repräsentantenhaus ist im Vorfeld des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs eine Resolution vorgelegt worden, in der an die Bedeutung des US-südkoreanischen Bündnisses erinnert wird.Ami Bera von der Demokratischen Partei und Ted Yoho von der Republikanischen Partei teilten am Montag (Ortszeit) mit, eine parteiübergreifende Resolution zum Gedenken an den 70. Jahrestag des Koreakriegs und die feste US-südkoreanische Allianz eingereicht zu haben.In der Resolution steht, dass sich das Bündnis zwischen Südkorea und den USA in den letzten 70 Jahren von einer Sicherheitsbeziehung in eine umfassende globale Partnerschaft verwandelt habe. Südkorea gelte als eine der größten Erfolgsgeschichten nach dem Zweiten Weltkrieg und einer der Dreh- und Angelpunkte der US-Außenpolitik in Nordostasien.Es liege im nationalen Interesse der USA, ihre Militärpräsenz in Südkorea aufrechtzuerhalten, heißt es weiter. Auch wird Dank dafür geäußert, dass Südkorea für den Kampf gegen Covid-19 Testkits und Mundschutzmasken an die USA geliefert hatte.Zuvor hatten die Senatoren Cory Gardner und Ed Markey am 11. Juni eine ähnliche Resolution eingereicht.