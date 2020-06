Nordkorea baut in DMZ wieder Propaganda-Lautsprecher auf

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offenbar damit begonnen, in der demilitarisierten Zone (DMZ) wieder Lautsprecher für Propaganda-Durchsagen aufzubauen.Das berichtete eine Quelle in südkoreanischen Militärkreisen am Montag.Die Lautsprecher waren im Mai 2018 aufgrund einer Einigung nach dem ersten Spitzentreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un entfernt worden.Nordkorea setzt damit seine Reihe von Provokationen in jüngster Zeit fort. Das Land hatte damit gedroht, innerkoreanische Vereinbarungen aufzukündigen, die dem Spannungsabbau dienten. Seither hatte Pjöngjang Kommunikationsverbindungen gekappt und das Verbindungsbüro in Kaesong gesprengt. Zuletzt wurde angekündigt, Flugblätter nach Südkorea zu schicken.Unterdessen wollen offenbar auch die südkoreanischen Streitkräfte ihre Propaganda-Beschallung an der Grenze wieder aufnehmen.