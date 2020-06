Zahl der Ein-Personen-Haushalte übertraf sechs Millionen

Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte in Südkorea hat letztes Jahr die Sechs-Millionen-Schwelle durchbrochen.Nach Angaben des Statistikamtes gibt es mit Stand von Oktober letzten Jahres sechs Millionen und 39.000 Ein-Personen-Haushalte im Land. Das sind 251.000 Haushalte mehr als im Vorjahr.Der Anteil der Single-Haushalte an allen Haushalten kletterte um 0,7 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 29,9 Prozent.Nach Altersgruppen betrachtet, machen die Menschen im Alter von 50 bis 64 Jahren 27,6 Prozent solcher Haushalte aus. Dahinter folgen die Altersgruppe von 30 bis 39 Jahren mit 22,6 Prozent und die von 40 bis 49 Jahren mit 19,5 Prozent.46 Prozent aller 12,3 Millionen Haushalte bestehend aus Ehepaaren sind mit Stand von Oktober Doppelverdiener (5,66 Millionen Haushalte). Der Anteil sank um 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf bei den Doppelverdiener-Haushalten schrumpfte um 0,8 Stunden auf 41,1 Stunden in der Woche. Bei den Männern waren es 44 Stunden, bei den Frauen 38,1 Stunden.