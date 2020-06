Asiatische Länder stärken multilaterales Programm für Notfallliquidität

Photo : YONHAP News

Das revidierte Abkommen zur Chiang-Mai-Initiative Multilateralization (CMIM), ein multilateraler Währungsswap, ist am Dienstag in Kraft getreten.Das teilte die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea mit.CMIM ist ein Abkommen für die regionale Finanzstabilität zwischen dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN, Südkorea, China und Japan, um im Falle einer Devisen- oder Finanzkrise oder bei Anzeichen einer Krise das betroffene Land mit Notfallliquidität zu versorgen. CMIM war im März 2010 eingeführt worden.Die Mitgliedsländer liefern im Voraus Finanzmittel in eigener Landeswährung, um nötigenfalls US-Dollar beziehen zu können. Das verfügbare Gesamtvolumen erreicht 243,5 Milliarden Dollar.Die verfügbare Summe wird abhängig von der Höhe des Beitrags jedes Landes festgelegt. Südkorea kann notfalls 38,4 Milliarden Dollar in Anspruch nehmen.Laut der Bank of Korea wurden Abänderungen im Mai 2018 beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der ASEAN-Länder und der drei ostasiatischen Staaten vereinbart. Bis zum 16. Juni hatten alle 27 beteiligten Institiutionen der 13 Länder das Abkommen unterzeichnet, damit es sieben Tage später, nämlich heute, in Kraft treten konnte.