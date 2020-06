46 neue Covid-19-Fälle in Südkorea mit 30 importierten Fällen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neu bestätigten Covid-19-Fälle in Südkorea ist am Montag auf 46 gestiegen.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention kletterte die Zahl der bisher bestätigen Corona-Infizierten mit Stand von 0 Uhr am Dienstag um 46 innerhalb von 24 Stunden auf 12.484.30 der neuen Fälle sind aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen. In letzter Zeit werden immer mehr Corona-Infizierte aus asiatischen Ländern, unter anderem Pakistan und Bangladesch, erfasst.Nach Regionen betrachtet, meldete die Hauptstadtregion 14 Neuinfektionen, darunter Seoul sechs, die Provinz Gyeonggi sieben und Incheon eine. In Daejeon wurden vier Fälle bekannt, und jeweils einer in Daegu und Nord-Chungcheong.Allein im Zuge der Einreisekontrolle am Flughafen wurden 26 Infizierte erfasst.Am Montag verstarb ein weiterer Corona-Patient. Die Zahl der Todesfälle durch das Virus stieg somit auf 281 an.Weitere 27 Patienten überstanden die Krankheit, die Zahl der genesen aus der Quarantäne Entlassenen kletterte auf 10.908.