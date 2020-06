Politik Seoul bedauert Aufstellen von Propaganda-Lautsprechern in DMZ durch Nordkorea

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat bedauert, dass Nordkorea eine anti-südkoreanische Flugblattaktion ankündigte und in der demilitarisierten Zone (DMZ) wieder Lautsprecher für die Propaganda-Beschallung aufbaut.



Es sei sehr bedauerlich, dass die Vereinbarungen in der innerkoreanischen Erklärung von Panmunjom nacheinander verletzt würden, sagte ein Ministeriumsbeamter am Dienstag.



Solche unproduktive feindselige Handlungen müssten schnell unterlassen werden. Süd- und Nordkorea müssten die Köpfe zusammenstecken, um den Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu fördern, sagte er.



In Bezug auf die Installierung von Lautsprechern durch Nordkorea wies er auf die beim Korea-Gipfel am Waffenstillstandsort Panmunjom im April 2018 angenommene Erklärung hin. Falls Nordkorea an der Grenze wieder Lautsprecher einsetze, stelle dies eine Verletzung der Erklärung dar.



Man könne eine noch nicht vorgenommene Handlung zwar nicht als Verletzung betrachten. Trotzdem könne der Wiederaufbau von Lautsprechern nicht als wünschenswert betrachtet werden, wenn man daran denke, wozu solche Lautsprecher genutzt würden, hieß es weiter.



Der Leiter einer Organisation nordkoreanischer Flüchtlinge hatte zuvor mitgeteilt, am Vorabend Flugblätter nach Nordkorea geschickt zu haben. Dazu sagte der Beamte, dass weder anti-nordkoreanische noch anti-südkoreanische Flugblätter der Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen dienten. Eine unproduktive Verbreitung von Flugblättern müsse sofort eingestellt werden.