Nordkoreanische Flüchtlinge schickten Flugblätter nach Nordkorea – Ballon gefunden

Photo : YONHAP News

Eine Organisation nordkoreanischer Flüchtlinge in Südkorea namens „Kämpfer für ein freies Nordkorea“ hat nach eigenen Angaben am Vorabend Flugblätter in nordkoreanisches Gebiet fliegen lassen.Ein Ballon, der einem auf einem von der Gruppe veröffentlichten Foto gleicht, wurde am Dienstag gegen 10 Uhr an einem Hügel in Hongcheon in der Provinz Gangwon gefunden.Der Ballon hing an einem Ast an einem Flussufer. Auch eine Plastiktüte, in der sich Flugblätter befanden, wurde gefunden.Ein Polizeibeamter sagte, dass ein Einwohner den Fund gemeldet habe. Es wird davon ausgegangen, dass die Flüchtlingsgruppe den Ballon in der Nacht aufsteigen ließ.Der Fundort befindet sich rund 70 Kilometer südöstlich von Paju in der Provinz Gyeonggi, wo Mitglieder der Gruppe Ballons fliegen ließen.Die Polizei überwacht das Grenzgebiet rund um die Uhr, um das Verschicken von Flugblättern nach Nordkorea zu verhindern. Am Dienstagvormittag leitete sie eine Vor-Ort-Untersuchung in Paju ein.