Börse in Seoul kann zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 0,21 Prozent auf 2.131,24 Zähler hinzu.Der Index konnte zum Handelsstart deutlich zulegen, da am Montag an der Wall Street vor allem Technologieaktien kräftig zulegen konnten.Später verlor der Kospi wieder an Boden, nachdem der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, gesagt hatte, dass der Handelsdeal mit China gescheitert sei.Die Bemerkung habe für Ungewissheit gesorgt und die Verkaufslust der Anleger gesteigert, wurde Analyst Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.